ميتا تفتح نافذة جديدة للآباء: مراقبة محادثات أبنائهم مع الذكاء الاصطناعى

تسعى Meta إلى تعزيز ثقة أولياء الأمور عبر خطوة جديدة تتيح لهم الاطلاع على طبيعة تفاعل أبنائهم المراهقين مع الذكاء الاصطناعي ، وبدلاً من عرض المحادثات كاملة، ستوفر الشركة للآباء ملخصًا بالمواضيع التي ناقشها أبناؤهم خلال الأيام السبعة الماضية عبر منصاتها مثل Facebook وMessenger وInstagram.

الميزة الجديدة ، ستظهر ضمن قسم الإشراف العائلي، حيث يمكن للآباء تصفح تصنيفات عامة مثل الدراسة، الترفيه، الصحة، والسفر، مع إمكانية التعمق في فئات فرعية داخل كل موضوع، الهدف هنا ليس التجسس المباشر، بل إعطاء فكرة عامة تساعد الأهل على فهم اهتمامات أبنائهم الرقمية.

لتعزيز هذا التوجه، تعاونت ميتا مع Cyberbullying Research Center لتطوير ما يُعرف بـ”محفزات الحوار”، وهي أسئلة وإرشادات تساعد الآباء على فتح نقاشات صحية مع أبنائهم حول استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره عليهم.

هذه الخطوة تأتي في وقت يتزايد فيه القلق العالمي بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على المراهقين، خاصة مع حوادث مثيرة للجدل مرتبطة باستخدام أدوات مثل ChatGPT ، كما أن بعض الدول بدأت بالفعل في فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القُصّر.

ورغم أن ميتا تروج لهذه الميزة كأداة أمان، إلا أنها تعكس أيضًا اتجاهًا أوسع داخل الشركة لنقل جزء من مسؤولية الرقابة إلى الآباء، بالتوازي مع تقليل الاعتماد على الإشراف البشري وزيادة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى.

