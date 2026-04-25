وداعًا للمجتمعات.. “إكس” تعيد رسم خريطة التواصل

كشفت منصة إكس عن قرارها إنهاء ميزة المجتمعات Communities بشكل كامل بنهاية مايو، بعدما تبين أن استخدامها لم يتجاوز 0.4% من المستخدمين، في حين شكّلت نحو 80% من بلاغات الرسائل المزعجة وعمليات الاحتيال والبرمجيات الخبيثة، بحسب تصريح رئيس المنتجات نيكيتا بير.

وأوضح بير أن تطوير الميزة استنزف في بعض الأسابيع نصف وقت فريق العمل، دون تحقيق نتائج تتناسب مع الجهد المبذول، كما تحولت بعض المجتمعات الأكثر نشاطًا إلى قنوات لتحويل المستخدمين إلى منصات خارجية أو محتوى مدفوع، بعيدًا عن الهدف الأصلي للميزة.

وتستعد المنصة لتوجيه المستخدمين نحو بدائل جديدة، أبرزها تطبيق XChat للمحادثات الجماعية، الذي يدعم حتى 350 عضوًا مع خطط لرفع الحد إلى 1000 عضو. كما تتيح إكس للمشرفين تثبيت روابط داخل المجتمعات الحالية لتسهيل انتقال الأعضاء قبل الإغلاق النهائي.

وفي المقابل، تعمل المنصة على تعويض تجربة موجز المجتمعات عبر ميزة الخلاصات المخصصة Custom Timetables المتاحة لمشتركي الخدمات المدفوعة، والتي تعتمد على نماذج Grok لتنظيم المحتوى تلقائيًا وفق الاهتمامات.

