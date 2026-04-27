أزمة سكر تلوح في السودان مع تعطل مصانع رئيسية وانخفاض حاد في زراعة القصب

حذّرت نقابة عمال الصناعة في السودان من انهيار وشيك لقطاع السكر بعد تراجع زراعة القصب وتوقف عدد من المصانع عن العمل، وفق مذكرة رسمية رُفعت إلى السلطات .

وقالت النقابة إن إنتاج القصب في مشاريع كنانة وعسلاية انخفض إلى مستويات غير مسبوقة، بينما خرج مصنعا سنار والجنيد عن الخدمة نتيجة عمليات نهب وتخريب طالت منشآت القطاع خلال فترة الحرب.

وأوضحت المذكرة أن السلطات تواجه صعوبات كبيرة في تمويل الصناعة، مشيرة إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية وتدني أجور العاملين فاقما من تدهور أوضاع المصانع.

وأضافت النقابة أن استمرار التراجع قد يؤدي إلى توقف كامل لصناعة السكر في البلاد، ما سيدفع إلى الاعتماد على الاستيراد ويزيد الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وذكرت المذكرة أن استيراد احتياجات البلاد من السكر يتطلب توفير أكثر من 600 مليون دولار سنوياً، محذرة من أن تأخير التدخل سيضاعف تكلفة المعالجة ويعمّق الأزمة.

سونا