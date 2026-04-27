تيكا التركية تدعم قطاعي الأسماك والزراعة بسنار

سلمت وكالة التنسيق والتعاون الدولي التركية (تيكا) وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بولاية سنار اليوم معدات صيد حديثة، وذلك ضمن سلسلة مشروعاتها الخدمية والتنموية الموجهة لدعم صغار المنتجين.

​وأكد غالب يلمظ، المدير العام لمكتب تيكا بالسودان، أن الوكالة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السودانية عبر تنفيذ مشروعات إنتاجية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن التدخلات الحالية تركز على محوري الزراعة وصيد الأسماك لتمكين الأسر وصغار المنتجين من زيادة الإنتاج والدخل.

​من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة للأسماك والأحياء المائية بالولاية حجم الدعم المقدم، موضحاً أنه اشتمل على ​5 قوارب صيد مجهزة بكافة معداتها إضافة إلى 3 أنواع من الشِباك المتخصصة و​150 سنارة لصيد الهواة. هذا بجانب ​معدات سلامة شملت 16 سترة نجاة (لايف جاكت) و8 أطواق نجاة.

​وأعربت المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية ولاية سنار الدكتورة مواهب الأمين عن شكرها وتقديرها للدور التركي، مثمنةً اهتمام (تيكا) بقطاع تربية وصيد الأسماك كونه أحد الركائز الاقتصادية بالولاية.

​وعلى صعيد متصل، إمتد دعم الوكالة التركية ليشمل القطاع الزراعي، حيث سلمت تيكا وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار دعماً تمثل في ​كميات من البذور والتقاوي المحسنة ومعدات زراعية مخصصة لدعم صغار المزارعين.

​في السياق، قال المهندس نور الدين داؤود موسى، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، بأن هذا الدعم يمثل إضافة حقيقية للولاية وانعكاساً لعمق العلاقات التاريخية بين السودان وتركيا.

