صحفية سودانية تعلن ملاحقة أبو عاقلة كيكل والنور قُبّة جنائياً على خلفية تهجير ونهب

أعلنت الصحفية صباح أحمد الخضر أنها تعتزم رفع دعوى جنائية ضد أبو عاقلة كيكل والنور قُبّة، متهمةً إياهما بالمسؤولية عن أضرار لحقت بها وبأسرتها خلال فترة قيادتهما السابقة في قوات الدعم السريع.

وقالت الخضر إن أسرتها تعرضت لتهجير قسري استمر نحو 3 سنوات، وإن ظروف النزوح أدت إلى فقدان أبنائها عاماً دراسياً كاملاً، ما انعكس على مسارهم التعليمي.

وأضافت أن منزلها تعرض لعمليات نهب شملت الأثاث والمقتنيات والبضائع، مؤكدة أن الخسائر تسببت في انهيار وضعها المالي وفقدان مصادر دخلها.

وأشارت إلى أن الضغوط المرتبطة بالحرب والنزوح أثرت على صحتها، موضحة أنها عانت أمراضاً وآلاماً جسدية، إلى جانب آثار نفسية تمثلت في القلق والكوابيس والشعور المستمر بانعدام الأمان.

وأكدت الخضر تمسكها بحقها القانوني، مشيرة إلى أن أي عفو عام لا يلغي حق المتضررين في التقاضي، وأن وجود المتهمين داخل السودان يتيح لها متابعة الإجراءات.

وقالت إنها ستوسع نطاق الدعوى ليشمل أي قيادات أخرى في قوات الدعم السريع يثبت تورطها في الانتهاكات، معتبرة أن المسؤولية القانونية تشمل كل من تسبب في الأضرار التي لحقت بها وبأسرتها.

