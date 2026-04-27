مدير عام الموارد المعدنية يؤكد الاستمرار في تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية وت

أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الاستاذ محمد طاهر عمر استمرار جهود الشركة وحرصها علي تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية في مجالات التنمية والخدمات والبنى التحتية.

وأشار في تصريح ان الولاية الشمالية تعتبر من الولايات المتقدمة والمتميزة في قطاع التعدين وأضاف ان الولاية استفادت الاستفادة القصوى من إيرادات التعدين وتحويلها الى خدمات لانسان الولاية، وقال إن الشركة ومنذ العام 2023 ومع اندلاع الحرب افتتحت 189 مشروعا بالولايات المختلفة فيما يتم الآن افتتاح 42 مشروعا بمحليات دنقلا ودلقو وحلفا والدبة بتكلفة كلية بلغت 18 تريليون جنيه في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية والكهرباء والطاقة الشمسية

واكد ان حجم أموال المسؤولية المجتمعية التي صرفت خلال الفترة الماضية بلغت 37 مليون دولار، مشيرا الى ان الشركة ماضية في زيادة الانتاج وتعظيم الايرادات وتطوير هذا القطاع المهم للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق تطلعات واشواق المواطنين في التنمية والخدمات.

واضاف ان الشركة رفعت شعار بأن يكون العام 2026 عاما للبيئة في إطار اهتمام الشركة وحرصها على البيئة والسلامة ومعالجة الآثار السالبة للتعدين، مشيدا في تصريحه بجهود حكومة الولاية الشمالية ومؤسسات ومجتمع الولاية في دعم برامج ومشاريع الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وتمكينها من القيام بواجبها وادوارها.

وذكر المدير العام للشركة ان القرار 90 الخاص بقسمة إيرادات التعدين أسهم بصورة كبيرة في استقرار العملية التعدينية وزيادة الانتاج بالولايات وجدد استمرار الشركة وتعاونها وتنسيقها مع مستويات الحكم المختلفة والمجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني والشركاء من أجل احداث التطور والتقدم المنشود لقطاع التعدين.

الانتباهة