شراكة استراتيجية بين حكومة الشمالية وشركة سكر كنانة لتوفير الأمن الغذائي عبر زرا

عقد والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم اجتماعًا اليوم مع وفد شركة سكر كنانة، بحضور مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة المهندس عمر علي صالح، وذلك لبحث سبل استئناف العمل في مشروع زراعي مخصص لزراعة القمح، كان قد توقف بسبب ظروف الحرب.

وناقش اللقاء إعادة تفعيل المشروع الذي يأتي في إطار شراكة بين شركة سكر كنانة وحكومة الولاية إلى جانب صناديق عربية، حيث يهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.

وأوضح نائب العضو المنتدب بشركة سكر كنانة، الدكتور محمد أحمد عطية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن المشروع يمتد على مساحة مليون فدان مخصصة لزراعة القمح، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل زراعة 500 ألف فدان. وأضاف أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي عبر التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والحيواني، فضلًا عن التوجه للتصدير نحو الأسواق العربية.

وأبدى الوالي تجاوبًا كبيرًا مع المشروع، مؤكدًا دعم حكومة الولاية الكامل له، واستعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاحه.

بدوره، أكد مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة المهندس عمر علي صالح أهمية المشروع، واصفًا إياه بأنه يمثل شراكة استراتيجية مع شركة سكر كنانة، ويسهم في توطين إنتاج القمح بالولاية، إلى جانب ما يتضمنه من فرص في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وأكد تقديم وزارته لكافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشروع.

سونا