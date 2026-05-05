إنجي كيوان تكشف كواليس “الفرنساوي”: دوري يحمل تناقضات إنسانية

تتقدم الفنانة إنجي كيوان في مسارها الفني بخطوات مدروسة، تحمل في طياتها قدراً من المغامرة.

لا تولي اهتماماً كبيراً للظهور السريع أو المساحات الواسعة بقدر ما تركز على طبيعة الدور وما يضيفه إلى تجربتها التمثيلية.

ومنذ بدايتها، حرصت على الابتعاد عن الأدوار النمطية، وسعت للبحث عن شخصيات ذات أبعاد إنسانية معقدة، حتى وإن كانت ضمن سياقات درامية متنوعة.

هذا التوجه دفعها إلى خيارات فنية متجددة، ليس بغرض التغيير الشكلي، بل لاختبار قدراتها في مجالات جديدة.

تعتبر كل دور فرصة لفهم الإنسان من زاوية مختلفة، وليس مجرد أداء أمام الكاميرا. لذلك، تفضل الشخصيات التي تتسم بالتناقضات أو التي تطرح أسئلة داخلية، على الأدوار ذات الوضوح المباشر.

في هذا الإطار، شاركت في مسلسل “الفرنساوي”، حيث تخوض تجربة درامية فريدة، تعتمد على تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات الإنسانية، بما يتوافق مع طبيعة

الأدوار التي تجذبها.

وفي حوارها مع “العربية.نت” و”الحدث.نت”، استعرضت كيوان تفاصيل العمل، الشخصية التي تجسدها، كواليس المسلسل، وأسباب انجذابها للدور.

صرحت الفنانة إنجي كيوان بأنها تؤدي في مسلسل “الفرنساوي” دور “مشيرة فوزي”، مؤكدة أن الدور استقطب اهتمامها منذ القراءة الأولى لما يتمتع به من بناء درامي معقد.

وأضافت أن شخصية “مشيرة” لا تسير على وتيرة واحدة، بل تتطور مع مجريات الأحداث، كاشفة عن جوانب إنسانية متعددة، وهو ما شكل تحدياً تمثيلياً حقيقياً.

وأوضحت إنجي أن العمل يتميز بتصاعد درامي ملحوظ، حيث تواجه الشخصيات مواقف واختبارات أخلاقية تستدعي اتخاذ قرارات مصيرية، مؤكدة أن هذا الجانب كان من أبرز دوافع مشاركتها.

وذكرت إنجي أن تقربها من الشخصية تم من خلال محاولة استيعاب دوافعها دون إصدار أحكام، مجددة تأكيدها على تفضيلها دائماً التعامل مع الشخصيات ككائنات بشرية تحمل تناقضاتها.

ولفتت إلى أن العمل مع فريق المسلسل منحها مساحة للتجريب، مما ساعدها على إضفاء تفاصيل دقيقة على الشخصية، لا سيما في المشاهد التي تتطلب صراعاً داخلياً.

وأردفت أن انجذابها لمسلسل “الفرنساوي” يعود أيضاً لطبيعته المميزة، حيث يقدم قصة آسرة لا تعتمد فقط على الحبكة بل على تطور العلاقات بين الشخصيات.

وبيّنت إنجي أن هذا النوع من الأعمال يتيح للممثل فرصة أعمق لاستكشاف الشخصية، وهو ما تسعى إليه في اختياراتها الفنية.

وأكدت إنجي سعيها لتقديم أدوار تتطلب تحدياً حقيقياً، موضحة أن التنوع ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لاكتشاف إمكانياتها كممثلة وتطوير أدواتها باستمرار.

