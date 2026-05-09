رحيل الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار في حكومة حمدوك

توفي الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار في حكومة عبد الله حمدوك، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أفادت به جهات اجتماعية وسياسية في ولاية النيل الأبيض.

وقالت مجموعات من الجزيرة أبا إن الوفاة حدثت مساء الجمعة في مدينة أم درمان، مشيرة إلى أن الراحل كان من الشخصيات البارزة في المنطقة وله نشاط اجتماعي واسع.

ونعت هيئة شؤون الأنصار في الجزيرة أبا الهادي محمد إبراهيم، موضحة أنه شغل سابقاً منصب وزير الاستثمار والتعاون الدولي، كما كان مسؤولاً عن إدارة الموارد في مشروع “تكايا” التابع للهيئة، وهو برنامج يقدّم مساعدات غذائية للأسر التي نزحت إلى الجزيرة أبا مع بداية الحرب.

