نيللي كريم وأمير المصري على البوسترات الفردية لفيلم «القصص»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «القصص» بطولة النجمين نيللى كريم وأمير المصرى، البوسترات الفردية للعمل، استعدادًا لطرحه بدور العرض المصرية يوم 17 يونيو الجارى، وفى سينمات العالم العربى يوم 18 من نفس الشهر.الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقى، وتم تصويره بين القاهرة وفيينا، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم نيللى كريم، أمير المصري، كريم قاسم، أحمد كمال، صبرى فواز، خالد مختار، أحمد الأعز، شريف الدسوقى، عمرو عابد وفاليرى باشنر.

وتدور أحداث الفيلم حول عازف بيانو مصرى شاب يخطط للسفر إلى فيينا بعد مراسلات مع صديقة نمساوية، فى ظل التحولات السياسية والاجتماعية التى شهدتها مصر بين عامى 1967 و1984.

وخلال رحلته، يواجه البطل سلسلة من التحديات التى تكشف له أبعادا مختلفة للصداقة والصمود، فى تجربة إنسانية تعكس التداخل بين الحلم والواقع، وبين الطموح الفردى والظروف المحيطة.

المصري اليوم