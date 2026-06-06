المهن الموسيقية تحتسب الفنان الشعبي عبد الوهاب الصادق

يحتسب السيد رئيس اتحاد المهن الموسيقية والسادة اعضاء مجلس الإدارة واعضاء الاتحاد بمزيد من الحزن والأسي رحيل الفنان الكبير الاستاذ عبدالوهاب الصادق بعد رحلة معاناة مع المرض كان فيها صابراً وممتثلاً لامر الله.

الاستاذ عبدالوهاب الصادق والذي يعتبر واحدا من رواد مدرسة الغناء الشعبي في السودان والذي رفد مكتبة الاغنية السودانية بعديد وجميل الاغنيات التي ظلت عالقة في أذهان الشعب السوداني بصوته الجميل وادائيته العالية .

تغني باجمل الاغنيات أشهرها، ست الريد بقت قساية..من بعد مافات الأوان .. مااحلى التصافي .. ولو حبايب زي مابتقول .. الجرح جرحي براي .. حبايبي الحلوين .. فريع البانة .. بعد ده كلو كمان بتبكي .. بياع الخواتم

والكثير من الاغنيات التي قدمها الراحل عبدالوهاب الصادق.

سائلين الله له الرحمة والمغفرة والقبول الحسن وجعل الجنة داره وقراره ، وقدم الاتحاد تعازيه لكل أسرته ولأهله ومعجبيه ولكل أسرة اتحاد فن الغناء الشعبي