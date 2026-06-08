اتحاد طنجة يرفض طلب الزمالك لإنهاء أزمة عبد الحميد معالى

رفض نادى اتحاد طنجة المغربى طلب الزمالك لتسوية مستحقات صفقة عبد الحميد معالى، والتي تبلغ 900 ألف دولار، وتم الحكم بأحقية اللاعب الحصول على المبلغ وهو ما يسعى الزمالك لحله وديا.

رفض اتحاد طنجة التسوية

وجاء رفض اتحاد طنجة بعد قدوم وفد من الزمالك إلى المغرب للتفاوض مع الثنائى صلاح مصدق وعبد الحميد معالى لتسوية مستحقاتهما المتأخرة لدى الأبيض، ولتضامن اللاعبان مع الزمالك لدى كاس لرفع عقوبة القيد التأديبى، لكن الزمالك لم يتواصل مع معالى واكتفى بالتواصل مع مصدق، وهو ما جعل مسئولي طنجة يرفضون فكرة الحل الودى في الأزمة.

الزمالك يبحث عن صيغة توافقية

وتأمل إدارة الزمالك في نجاح المفاوضات الجارية والوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، خاصة أن النادي يسعى لإغلاق الملف بشكل ودي وتجنب أي إجراءات قانونية جديدة قد تؤثر على موقفه في ملف القيد.

الزمالك يتابع تطورات المفاوضات

وتحرص إدارة الزمالك على متابعة تطورات المفاوضات أولًا بأول مع الوفد، في ظل أهمية الوصول إلى اتفاقات نهائية مع اللاعبين السابقين، بما يساهم في إنهاء القضايا المرفوعة ضد النادي ودعم مساعي رفع عقوبة إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم الجديد.

اليوم السابع