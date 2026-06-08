أمينة عرفي تتقدم اليوم إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي للاسكواش

تنتظر اليوم الاثنين، البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي المصنفة الثالثة عالمياً التقدم إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي للاسكواش، وذلك بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة مؤخراً عقب الفوز في المباراة النهائية على نور الشربيني.

وكانت البطلة المصرية الشابة أمينة عرفي قد توجت ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التي استضافتها برمنجهام البريطانية خلال الفترة بين 30 مايو وحتى السابع من يونيو الجاري، حيث تعد البطولة أعرق وأقدم بطولات الاسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 346 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية.

أمينة عرفي تفوز على نور الشربيني

وفازت أمينة عرفي على مواطنتها المصرية نور الشربيني في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-8, 11-5, 11-8.

أمينة عرفي تحقق رقماً قياسياً

وحققت البطلة الصاعدة رقماً قياسياً جديداً لتصبح أصغر لاعبة على الإطلاق تتوج ببطولة بريطانيا عن عمر 18 عاماً، كما تترقب البطلة الشابة الصعود إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي على حساب نور الشربيني.

اليوم السابع