خطوة جديدة من واتساب.. تشغيل أكثر من حساب على آيفون لمزيد من المستخدمين

أطلق واتساب ميزة الحسابات المتعددة على نطاق واسع على نظام iOS، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابين على نفس جهاز iPhone دون الحاجة إلى أجهزة منفصلة أو تطبيق واتساب للأعمال، وذلك وفقًا لتفاصيل نشرها أحد مُتابعي الميزات، تُمكّن هذه الميزة المستخدمين من الاحتفاظ بملفات تعريف منفصلة داخل تطبيق المراسلة نفسه

وعلى الرغم من إعلان واتساب عن هذه الميزة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن توفرها ظل محدودًا. يُوسّع التحديث الأخير نطاق الوصول إلى المزيد من المستخدمين ويُقدّم طريقة أسهل لإدارة المحادثات الشخصية ومحادثات العمل المختلفة على هاتف واحد.

يمكن لمستخدمي واتساب على نظام iOS الآن التبديل بين حسابين بسهولة

وفقًا لموقع WABetaInfo، يتم طرح الميزة على نطاق أوسع من خلال إصدار واتساب لنظام iOS 26.22.76. يأتي هذا التوسع بعد حوالي ثلاثة أشهر من إعلان واتساب لأول مرة عن دعم الحسابات المتعددة على أجهزة iPhone، يتم طرح الميزة على مراحل، لذا قد يتلقى بعض المستخدمين الميزة لاحقًا عن غيرهم.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة ملف تعريف ثانٍ على واتساب والاحتفاظ بالمعلومات المرتبطة بكل حساب بشكل منفصل عن الآخر. قبل التوسع في استخدام واتساب، كان المستخدمون الراغبون في استخدام أكثر من حساب على أجهزة آيفون يعتمدون عادةً على حلول بديلة، وكان هذا غالبًا ما يتضمن تثبيت واتساب للأعمال بجانب التطبيق الأساسي أو تسجيل حساب ثانٍ على هاتف ذكي آخر.

ويشير التقرير إلى أنه بإمكان المستخدمين إضافة حساب آخر من قسم إدارة الحسابات داخل واتساب. ويمكنهم تسجيل الحساب باستخدام رقم هاتف ثانٍ أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) لربطه بالتطبيق، وبمجرد اكتمال عملية الإعداد، يمكن للمستخدمين التبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى تسجيل الدخول مجددًا. ووفقًا للتقرير، يوفر الضغط المطول على تبويب “أنت” طريقة أسرع للتنقل بين الملفات الشخصية، بينما يؤدي النقر على التبويب إلى عرض جميع الحسابات المرتبطة بالتطبيق.

يشير متتبع الميزات إلى أن واتساب يدعم حاليًا حسابين على نظام iOS، مع الاحتفاظ بالمحادثات والإشعارات وتفضيلات الحساب منفصلة لكل ملف شخصي.

اليوم السابع