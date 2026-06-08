الفيلم السوداني «ملكة القطن» يلتقي جمهور الإمارات 11 يونيو

بعد عرضه مؤخرًا في القاهرة، يُعرض الفيلم السوداني «ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني في إحدى السينمات الكبرى بالإمارات يوم 11 يونيو الجاري، ويعقب العرض ندوة نقاشية مع المخرجة عبر تطبيق «زووم»، وذلك ضمن فعاليات برنامج «سينماد» الذي يهدف إلى إتاحة الأفلام العربية التي شاركت في المهرجانات الدولية للجمهور العربي.

وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، حيث بدأ رحلته بعرضه العالمي الأول ضمن مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، قبل أن يشارك في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم، من بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم العربي في لندن، ومهرجان هامبورغ السينمائي.

وحصد الفيلم عدة جوائز خلال رحلته، من بينها الجائزة الكبرى للأفلام الروائية في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان، وجائزة الجمهور في مهرجان الدوحة السينمائي، وجائزة «ألكسندر الذهبي – ثيو أنجيلوبولوس» لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة TV5 Monde لأفضل فيلم روائي طويل أول في أيام قرطاج السينمائية.

وتدور أحداث «ملكة القطن» في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث تنشأ نفيسة على الحكايات التي ترويها جدتها عن مقاومة الاستعمار البريطاني. ومع وصول رجل أعمال شاب يحمل مشروعًا جديدًا يعتمد على القطن المعدل وراثيًا، تجد نفيسة نفسها في قلب صراع حول مستقبل القرية، لتبدأ رحلة البحث عن هويتها والدفاع عن أرضها ومجتمعها.

المصري اليوم