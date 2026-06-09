فوائدها تتخطى الترطيب العادى.. الشمام فاكهة صيفية منعشة ومفيدة

فهذه الفاكهة البرتقالية اللون تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي، خاصة لمن يبحثون عن خيارات طبيعية تدعم الصحة العامة.

وفقًا لتقرير نشره موقع Health، فإن الشمام يُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما يرتبط بعدد من الفوائد الصحية التي تشمل دعم المناعة والمساهمة في الحفاظ على صحة العينين، إلى جانب احتوائه على معادن وعناصر غذائية يحتاجها الجسم بشكل مستمر.

مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا

من أبرز ما يميز الشمام احتواؤه على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة، وهي مواد تساعد الجسم على مواجهة التأثيرات الضارة للجذور الحرة التي قد تهاجم الخلايا وتؤثر في وظائفها الطبيعية.

ويحتوي الشمام على كميات ملحوظة من فيتاميني A وC، وهما من العناصر المعروفة بدورهما في دعم الدفاعات الطبيعية للجسم. ويساهم فيتامين C بشكل خاص في مواجهة الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بظهور العديد من المشكلات الصحية المزمنة.

كما يضم الشمام مركبات نباتية أخرى تنتمي إلى مجموعة البوليفينولات، وهي مواد تحظى باهتمام الباحثين بسبب خصائصها المضادة للأكسدة ودورها المحتمل في دعم الصحة العامة.

دعم محتمل لصحة العين مع التقدم في العمر

تحتاج العين إلى مجموعة من المغذيات للحفاظ على كفاءتها مع مرور السنوات، ويحتوي الشمام على أصباغ نباتية تنتمي إلى عائلة الكاروتينات، من بينها البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين.

وتلعب هذه المركبات دورًا مهمًا في حماية أنسجة العين من التأثيرات الناتجة عن الأكسدة، كما تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بمثل هذه العناصر قد ترتبط بانخفاض احتمالات الإصابة ببعض مشكلات الرؤية المرتبطة بالتقدم في العمر.

ولهذا السبب يُنظر إلى الفواكه والخضراوات ذات اللون البرتقالي باعتبارها من الخيارات الغذائية المفيدة للحفاظ على صحة البصر على المدى الطويل.

قيمة غذائية مرتفعة مقابل سعرات محدودة

يتميز الشمام بأنه يقدم كمية جيدة من العناصر الغذائية مع عدد منخفض نسبيًا من السعرات الحرارية، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة.

ويحتوي كوب واحد من مكعبات الشمام على كمية من الكربوهيدرات الطبيعية والألياف الغذائية، إلى جانب نسبة بسيطة جدًا من الدهون. كما يوفر جرعات مهمة من فيتامين A وفيتامين C والفولات والبوتاسيوم.

ويُعرف البوتاسيوم بدوره في دعم وظائف العضلات والأعصاب والمساهمة في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، بينما يساعد الفولات في عدد من العمليات الحيوية المهمة المرتبطة بانقسام الخلايا والنمو الطبيعي للأنسجة.

أهمية الفولات في الجسم

يُعد الفولات أحد أشكال فيتامين B الضرورية للعديد من الوظائف الحيوية. ويشارك هذا العنصر في تكوين الخلايا الجديدة وتنظيم بعض العمليات المرتبطة بالأحماض الأمينية داخل الجسم.

كما يحظى الفولات بأهمية خاصة خلال فترة الحمل بسبب دوره في دعم النمو والتطور الطبيعي للجنين، بالإضافة إلى مساهمته في الحفاظ على صحة القلب عند الحصول عليه ضمن الاحتياجات اليومية الموصى بها.

هل توجد محاذير عند تناول الشمام؟

بالنسبة لمعظم الأشخاص، يمكن تناول الشمام بأمان كجزء من نظام غذائي متنوع. لكن هناك بعض الحالات التي تستدعي الانتباه، مثل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه هذه الفاكهة أو بعض أنواع حبوب اللقاح، إذ قد يكون لديهم احتمال أكبر لظهور تفاعلات تحسسية.

ومن الجوانب المهمة أيضًا طريقة التعامل مع الثمرة قبل تناولها. فالقشرة الخارجية ذات الملمس الخشن قد تسمح بانتقال بعض أنواع البكتيريا إلى اللب الداخلي أثناء التقطيع إذا لم تُغسل جيدًا.

ولهذا يُنصح بتنظيف القشرة بعناية قبل الاستخدام، واستعمال أدوات تقطيع نظيفة، مع حفظ الشمام المقطع داخل الثلاجة وعدم تركه لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة.

أفكار متنوعة لإدخال الشمام إلى النظام الغذائي

لا يقتصر تناول الشمام على تناوله بمفرده كوجبة خفيفة، بل يمكن استخدامه في العديد من الوصفات الصحية.

يمكن إضافته إلى أطباق الفاكهة المتنوعة، أو دمجه مع الشوفان في وجبة الإفطار، كما يدخل في تحضير السلطات الباردة لإضفاء نكهة منعشة.

ويستخدم أيضًا في إعداد العصائر والمشروبات المخفوقة، أو تحويله إلى حلوى مجمدة منزلية تعتمد على الفاكهة فقط.

ويمتزج مذاقه الحلو بسهولة مع مكونات أخرى مالحة أو حلوة، ما يمنحه مرونة كبيرة في الاستخدام داخل المطبخ

اليوم السابع