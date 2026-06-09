فيفا يرفع قضية أندريه بيكيى من قائمة قضايا الزمالك

نجح نادي الزمالك في إغلاق ملف جديد من الملفات الدولية العالقة، بعدما تم تحويل المستحقات المالية الخاصة بالبرتغالي أندريه بيكي، المدرب السابق بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لإنهاء القضية بشكل رسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الزمالك الرامية إلى تسوية القضايا الخارجية المتراكمة، والتي تسببت في أزمات متكررة للنادي خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف رفع أي عقوبات أو قيود قد تؤثر على تحركات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وكان التطبيق الرسمي للنادي “زملكاوي” قد ساهم في توفير قيمة المستحقات المالية الخاصة بالمدرب البرتغالي، حيث تم تحويل المبلغ المستحق تمهيدًا لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لإثبات تنفيذ الحكم وإغلاق القضية نهائيًا.

تطبيق زملكاوى يوفر قيمة مستحقات أندريه بيكى

ويُعد ملف أندريه بيكي امتدادًا لسلسلة من التسويات التي نجح الزمالك في إنهائها مؤخرًا، بعدما سدد مستحقات كل من البرتغاليين جواو إسبينيوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق للفريق البرتغالي جوزيه جوميز، من خلال العوائد المالية للتطبيق الرسمي للنادي.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها لإنهاء باقي القضايا الدولية، خاصة المرتبطة بإيقاف القيد، في إطار خطة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والإداري داخل القلعة البيضاء، وتهيئة الأجواء أمام الفريق لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد والمنافسات المحلية والقارية المقبلة.

اليوم السابع