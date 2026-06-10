ماذا قال نجيب محفوظ عن الخوف فى أعماله الروائية؟

في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي جمال الشاعر قال الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ إن الخوف موجود في كل العصور والأزمنة ردًا على سؤال حول شيوع فكرة الخوف في أعماله الروائية.

وأضاف أن الخوف ليس موجودًا في زمن بعينه لكنه موجود في كل الأزمنة لأنه شعور إنساني نافيًا فكرة أن يكون سائدًا في العصر الحديث أكثر من العصور القديمة، حيث أكد أن الخوف كان موجودًا أكثر بكثير في العصور القديمة لأن الإنسان كان خائفا من الأمراض والأوبئة ونفاد الطعام والجوع.

سيرة نجيب محفوظ

وُلد نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا في 11 ديسمبر 1911 بحي الجمالية في القاهرة، لأسرة متوسطة، والده موظف وأمه ربة منزل.

تخرّج في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وكان على وشك الحصول على الماجستير في الفلسفة الإسلامية، لكنه فضّل التفرغ للأدب والكتابة، فصارت رواياته فلسفة مُقنعة في قوالب قصصية.

بدأ محفوظ رحلته الأدبية من بوابة القصة القصيرة، حيث نشر أولى قصصه في مجلة الرسالة عام 1936. وفي عام 1939 صدرت روايته الأولى عبث الأقدار، تلتها كفاح طيبة ورادوبيس، وهي ثلاثية تاريخية فرعونية عكست رؤيته المبكرة للتاريخ.

لكن التحول الأهم في مسيرته جاء عام 1945 مع روايات القاهرة الجديدة وخان الخليلي وزقاق المدق، حيث اتجه إلى الواقعية الاجتماعية التي صارت علامة مميزة في أدبه. ثم انتقل إلى مرحلة الرمزية والتأمل الفلسفي في أعمال مثل الشحاذ، الباقي من الزمن ساعة، وأشهرها أولاد حارتنا، التي أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى منعها فترة طويلة، كما كانت سببًا في محاولة اغتياله.

اليوم السابع