تعرف على مواعيد القيد الصيفي والشتوي في الموسم الجديد لكل المسابقات

قسم الاتحاد المصري لكرة القدم فترات قيد وتسجيل القوائم للاعبين للموسم الجديد إلى فترتين أساسيتين. وتنطلق المرحلة الأولى لتسجيل القائمة الأولى بجميع المراحل والمسابقات من يوم الأحد 21 يونيو 2026 وتمتد حتى الخميس 16 يوليو 2026.

وتبدأ عملية تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، حيث تم تحديد مواعيد إغلاقها التفصيلية للمسابقات التي تشهد عقود احتراف لتنتهي في أندية القسم الأول يوم السبت 15 أغسطس 2026، بينما تنتهي لأندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011 يوم الخميس 13 أغسطس 2026، ولأندية القسم الثالث يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفي مسابقات الصالات والكرة النسائية يوم السبت 22 أغسطس 2026.

مواعيد تسجيل الهواة في الفترة الصيفية

أما بالنسبة للمسابقات المخصصة للهواة فقط للرجال والسيدات، فقد حدد الاتحاد موعد غلق القوائم الإضافية لتكون أطول نسبيًا. واستقر الاتحاد على يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لإغلاق باب التسجيل لمسابقات القسم الرابع، ومواليد سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى مختلف مراحل البراعم.

فترة القيد الشتوية وضوابط الإغلاق

وبالانتقال إلى فترة القيد الثانية وهي الفترة الشتوية، فستبدأ بصفة عامة لكافة الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية من يوم الجمعة 1 يناير 2027 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027.

وفي المقابل، خصص الاتحاد للمسابقات التي يقتصر الاشتراك فيها على الهواة فترة قيد شتوية مغايرة تبدأ مبكرًا من 1 ديسمبر 2026 وتنتهي في 30 ديسمبر 2026.

ونبه الاتحاد إلى أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا بحلول الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني هو الساعة السادسة مساءً من اليوم ذاته.

اليوم السابع