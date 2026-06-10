الهلال بطلا لدوري النخبة بعد فوزه على المريخ بهدف

حسم الهلال بطولة الدوري الممتاز – مرحلة النخبة بفوزه عصر اليوم على نده المريخ بهدف في ختام البطولة على ملعب استاد الخرطوم الذي تم تأهيله وافتتاحه مجددا، وحقق الهلال البطولة بعد فوزه في جميع مبارياته بدوري النخبة جامعا 21 نقطة.

جاء هدف المباراة في الدقيقة 72 بقدم الليبيري ايمانويل فلومو من اول لمسة له بعد دخوله مباشرة مستفيدا من هجمة متحركة قادها صنداي مررها لبوغبا الذي مرر بدوره لايمانويل في موقع مثالي لم يتوانى الاخير من إرسال كرة قوية استقرت في شباك حارس المريخ جرس كافي.

جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى ابتدرها الهلال باستحواذ في الخطوط الخلفية ثم التمرير الطويل الذي فطن له المريخ مفسدا كل الهجمات الهلالية، ليقود بعدها المريخ هجمات شكلت خطورة على مرمى الهلال لم تثمر عن هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أضاف الهلال شراسة هجومية افتقدها في الشوط الأول بدخول صنداي وقمر ديني ومن بعدهم فلومو نجحت في كسر الصمود المريخي.

شهد المباراة جمهور غفير امتلأ به استاد الخرطوم واحتفلت جماهير الهلال عقب المباراة بالبطولة، مشيدة بنحاحات الفريق الذي حقق معظم البطولات المطروحة التي شارك فيها مؤخرا بداية بدوري النخبة العام الماضي والدوري الموريتاني والدوري الرواندي ووصوله مراحل متقدمة في دوري الأبطال.