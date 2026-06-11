كأس العالم 2026.. ماذا تعنى ألوان فريق منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا؟

تقام اليوم أول مباراة في كأس العالم 2026 تجمع بين منتخبي المكسيك و جنوب أفريقيا، وسوف تنعقد في ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي بالمكسيك، ومن المقرر أن يرتدى فريق المكسيك طقمًا أخضرًا بينما فريق جنوب أفريقيا يرتدى تيشرت يجمع بين اللونين الأصفر والأخضر، وقد يتسأل البعض ماذا تعنى هذه الألوان، هذا ما سوف نتعرف عليه في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ” blog.sssports “.

ماذا تعنى ألوان فريق منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا؟

فريق منتخب المكسيك

صممت العلامة التجارية قميص المنتخب الجديد ليربط بين تاريخ البلاد العريق، حيث يمثل اللون الأخضر الداكن مع رسومات أنيقة مستوحاة من التراث. ليجسد عشق المكسيك لكرة القدم، ويتجلى ذلك في عبارة “SOMOS MÉXICO” على الجزء الخلفي من الرقبة هتاف، ووعد، ورمز للفخر الوطني.

قميص فريق جنوب أفريقيا

بعد ستة عشر عامًا من استضافة بطولة 2010 التاريخية، يعود منتخب جنوب أفريقيا إلى الساحة العالمية. بارتداء قميص لونه أصفر زاهي وتفاصيل خضراء كلاسيكية. صُمم هذا الزى تكريمًا للغات الرسمية الاثنتي عشرة في البلاد، ويحتفي بالوحدة الوطنية والفرح.

اليوم السابع