صابر الرباعى فى تصريح صادم: سأعتزل الغناء قريبًا لهذا السبب

أعلن الفنان صابر الرباعي عن اتخاذه قراراً حاسماً بشأن مسيرته الفنية، مؤكداً أنه وضع مدة زمنية لاعتزاله الغناء بشكل نهائي خلال فترة تتراوح من عامين إلى خمسة أعوام كحد أقصى، كاشفا في تصريح تليفزيوني صادم: أنا خلاص كبرت، وخلال من سنتين لتلاتة أو خمسة بحد أقصى سأعتزل الغناء.

وأوضح الرباعي، أن هذا القرار ينبع من احترامه الشديد لتاريخه وجمهوره، حيث لا يطيق فكرة الوصول إلى مرحلة “العجز الفني”، مفضلاً أن يترك الساحة وهو في كامل عطائه وأوجه نجوميته.

كما كشف الرباعي عن مروره بفترة صعبة مؤخراً عانى فيها من ضغوط نفسية شديدة، وصلت إلى حد شعوره بفقدان الاتجاه، وذلك نتيجة لتعرضه لعدة مواقف إنسانية مؤثرة هزت وجدانه وأجبرته على إعادة ترتيب أولوياته وحساباته الشخصية والفنية.

ولم يخف الفنان التونسي الكبير أن أزمة “النفاق” كانت من أهم معاناته التي واجهها، مشيراً إلى أن أكثر ما يرفضه ويستفزه في حياته هو الزيف، لا سيما عندما يأتي هذا النفاق من أشخاص مقربين كان يثق بهم، منوهًا بأن هذه الخيبات المتتالية من المحيطين به تركت أثراً عميقاً في حالته النفسية وأثرت سلبياً على عطائه الفني.

اليوم السابع