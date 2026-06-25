فئات وأسعار تذاكر حفل محمد حماقى غدًا ضمن سلسلة ليالى مصر

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة 26 يونيو، على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة، ضمن فعاليات سلسلة حفلات “ليالي مصر” التي تستضيف نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ليلة موسيقية على مسرح أرينا

من المقرر أن تنطلق فعاليات الحفل في أجواء استثنائية على خشبة مسرح أرينا، أحد أكبر المسارح المكشوفة في القاهرة الجديدة، والذي يستوعب آلاف الجماهير، حيث يقدم محمد حماقي خلاله باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني.

أسعار التذاكر وفئات الحجز

وأعلنت شركة تذكرتي المنظمة للحفل عن طرح 4 فئات مختلفة من التذاكر لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عادي (Regular): 800 جنيه مصري

Fan Pit (الجمهور القريب من المسرح): 1200 جنيه مصري

VIP منصة كبار الزوار: 2000 جنيه مصري

Lounges (صالات خاصة 10 أفراد): 50,000 جنيه مصري

اليوم السابع