نجمات يقررن اللجوء للقضاء لمعاقبة المتنمرين على السوشيال ميديا

قررت عدد من نجمات الفن اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهن القانونية من أي شخص يتطاول أو يتنمر عليهن عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحرك يعكس تشديد المواجهة مع ظاهرة الإساءة الإلكترونية.

تحذير لرواد السوشيال ميديا.. النجمات يقررن اللجوء للقضاء لأخذ حقوقهن من المتنمرين

أعلنت الفنانة ريم البارودي عن اتخاذها إجراءات قانونية رسمية ضد أحد متابعيها على صفحتها عبر منصة “فيس بوك”، على خلفية توجيه تعليقاً يحتوي على عبارات سب وقذف بحقها، وعلقت قائلة: “لن أتنازل أبداً، وهاخد حقي منك ومن أمثالك”، وذلك قبل أن تقبل اعتذاره.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي من محكمة المنصورة الاقتصادية بحبس أحد الأشخاص لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، إثر إدانته بسب وقذف الفنانة أنغام عبر منصة “إكس”

وفي سياق متصل، قررت الفنانة منى زكي اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة ضد فتاة قامت بنشر صور اعتبرت “مسيئة” لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية، عن تحرك النقابة قانونياً لدعم الفنانة، مشيراً إلى عدم التنازل عن القضية.

اليوم السابع