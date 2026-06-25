إليسا تلتقى بجمهورها بمصر مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم 25 يونيو في أحد فنادق القاهرة، وذلك ضمن جدول حفلاتها لصيف هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققته في افتتاح موسم الصيف.

وكانت قد سجلت النجمة اللبنانية إليسا أغنية جديدة ضمن ألبومها المقبل، وذلك في أحد استوديوهات بيروت، والأغنية من توقيع زعيم ورؤول وأحمد عيد السلام.

وتُعتبر هذه الأغنية الثانية التي تختارها إليسا مؤخراً، بعد تعاونها في الأغنية الأولى مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وبذلك تكون إليسا قد اختارت ما يقرب من 12 أغنية لألبومها الجديد، على أن تطرح أغاني العمل خلال موسم الصيف الحالي.

آخر أعمال أليسا كانت أغنية مسلسل على قد الحب وتحمل اسم مش معقول الشر، والمسلسل كان بطولة النجمين نيللى كريم وشريف سلامة وعرض في الموسم الرمضاني المنقضى.

اليوم السابع