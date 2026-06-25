أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد شغل كايرو

بدأ النجم أمير كرارة التحضيرات المكثفة لفيلمه السينمائي الجديد شغل كايرو، والذي يُعد من أبرز مشاريعه المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد حالياً جلسات عمل مع فريق الفيلم للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية والاستعداد لانطلاق التصوير قريباً، ويُعد “شغل كايرو” اسماً مؤقتاً للعمل لحين الاستقرار على العنوان النهائي.

ويجمع الفيلم أمير كرارة بالمخرج حسين المنباوي، ومن تأليف مصطفى صقر، في عمل يمزج بين الأكشن والكوميديا، حيث يقدم كرارة شخصية مختلفة تحمل العديد من المفاجآت والمواقف المثيرة في إطار جماهيري مشوق، كما تواصل الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي أبطال الفيلم تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي الفيلم بعد النجاحات السينمائية الأخيرة التي حققها أمير كرارة، وسط توقعات بأن يشهد “شغل كايرو” حضوراً جماهيرياً كبيراً عند طرحه في دور العرض.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم آخر أعماله السينمائية فيلم الشاطر وحقق ما يقرب من 115 مليون جنيه، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

كما تألق في الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل رأس الأفعى وشارك في بطولة العمل كل من أحمد غزى، ومراد مكرم، وكارولين عزمى، وعدد من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج محمد بكير، انتاج سينرجى.

اليوم السابع