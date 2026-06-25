معنديش أجندات.. أحمد السعدنى يحذف فيديو احتفاله بالفوز فى كأس العالم

علق الفنان أحمد السعدني، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، على الجدل المثار حول الفيديو الذى نشره مؤخراً احتفالا بفوز المنتخب الوطني على منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مدوناً: “‏بالمناسبة كمان أنا لو كاتب أو منزل حاجة ومقتنع بيها مش حشيلها لو حصل إيه مش عشان أنا جامد لا عشان معنديش أچندة وأي حاجة مؤمن بيها بتكون من وجهة نظري للصالح العام”.

وأضاف “السعدني”، بعد أن حذف الفيديو المثير للجدل، قائلاً: ‏”أنا بحب بلدي وبس، تحيا مصر كمان مرة”.

وكان نشر السعدني مقطع فيديو ساخر من مسلسل سيب وأنا سيب، مما أثار جدلا حول الفيديو.

وأشعل الفوز على نيوزيلندا موجة واسعة من الاحتفالات داخل مصر وخارجها، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة في الوطن العربي على توجيه رسائل التهنئة والدعم للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدين بالروح القتالية التي ظهر بها الفريق وإصراره على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز آمال الجماهير في مواصلة المشوار بنجاح خلال البطولة.

اليوم السابع