قبل 62 عامًا بدأ الحلم.. الزعيم خطف أنظار فؤاد المهندس بعبقريته

قبل 62 عاما كانت الانطلاقة الأولى لنجم الكوميديا الزعيم عادل إمام، إذ جاءت البداية مع عرض مسرحية أنا وهو وهي، ليفاجئ الحاضرين وفي مقدمتهم الراحل المبدع فؤاد المهندس، بأدائه العبقري ولغته الخاصة في الكوميديا، تفوق الزعيم على أكثر من 25 متقدما لتجسيد هذا الدور في المسرحية، وبعد اختبارات عديدة تم اختياره لنكون على موعد مع أهم نجوم الكوميديا في الوطن العربي .

البداية كانت مع فؤاد المهندس .. رحلة الزعيم لن تخلو من المتاعب

كان للراحل القدير فؤاد المهندس، فضل كبير على الزعيم عادل إمام، فكان أول من قدمه للجمهور في المسرح، وبحسب تصريحات سابقة لنجله محمد المهندس، فإن والده اختار الزعيم للدور واحتضنه من البداية، ليمنحه أدوار هامة، ومنها دور “دسوقي” المحامي، ثم دورًا في مسرحية “أنا فين وإنتي فين”، وأعقب ذلك تعاون جديد في مسرحية “حالة حب”، ليجتمعا في قرابة ستة أفلام وثلاث مسرحيات .

توهج نجم الزعيم وأبدع على خشبة المسرح فقدم مدرسة المشاغبين، وبدأ في الاستحواذ على دور البطولة في سبعينيات القرن العشرين، من خلال عدة أفلام، بعد عقد من دخوله عالم التمثيل، فقدم البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورا.

اليوم السابع