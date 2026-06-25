ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها.. رحلة من الأردن لقلوب المصريين

تحتفل الفنانة ميرنا جميل، اليوم الخميس، بعيد ميلادها، بعد مسيرة فنية قصيرة لكنها حافلة بالأدوار اللي تركت علامة عند الجمهور، خاصة في الكوميديا.

من الأردن لمسرح خالد جلال

ولدت ميرنا جميل في 25 يونيو 1992 بالأردن، لكن جمالها وموهبتها كانا السبب الرئيسي في دخولها عالم التمثيل بمصر، وكانت بدايتها الحقيقية على خشبة المسرح مع المخرج خالد جلال في عرض “بعد الليل”، اللي أثبتت فيه إنها ليس مجرد وجه جميل.

وبعد المسرح شاركت في برنامج “Saturday Night Live بالعربي”، وهناك لمعت بخفة دمها وقدرتها على الإرتجال قدام الكاميرا.

من “أبو شنب” لـ “اللعبة”

أول ظهور سينمائي لميرنا كان فيلم “أبو شنب” مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وبعده شاركت في “بيكيا” مع محمد رجب و”توأم روحي” و”كارت ميموري”، لكن الانطلاقة الكبيرة كانت في الدراما.

وفي رمضان خطفت الأنظار بدور البطولة في مسلسل “ربع رومي” مع مصطفى خاطر، ثم قدمت دور “منى” في “خفة يد” وشاركت في “الحصان الأسود” مع أحمد السقا.

كما شاركت ميرنا في مسلسل “اللعبة” مع شيكو وهشام ماجد، بشخصية “إسراء” زوجة وسيم. الدور الذى أصبح علامة في مسيرتها وجعلها واحدة من أهم وجوه الكوميديا الجديدة.

ولم يتوقف رصيد ميرنا عند الكوميديا، فقدمت مسلسلات زي “الكينج”، “ليلة”، “البيت بيتي”، “الفرح فرحنا”، و”بيت الرفاعي” مع أمير كرارة، وفي المسرح شاركت في “حزلقوم” و”البنك سرقووه”.

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