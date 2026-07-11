بدء تصحيح امتحانات الشّهادة الابتدائيّة للعام 2026 بنهر النيل

بدأت بالدّامر، اليوم حاضرة ولاية نهر النّيل، المرحلة الأولى من عمليّة تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية للعام 2026. والمتمثّلة في عمليّة (القطع) التي تعني بفصل المستطيل الذي يحوي بيانات التّلميذ بعد وضع التّرقيم عن بقية الورقة التي تحوي أسئلة وأجوبة الامتخان.

وقد خاطب الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التّربية والتّوجيه بولاية نهر النّيل، الوزير المُكَلّف، المعلّمين والمعلّمات المشاركين في عمليّة القطع، وذلك بحضور الأستاذ عبدالرحيم العبيد الفكي، مدير الإدارة العامّة للتّعليم الأساسي بالولاية، والأستاذ عبد العزيز محمد محمد بلة، رئيس الهيئة النّقابيّة لعمّال التّعليم بالولاية، والدكتوز محمّد عثمان الشّايقي، مدير الإدارة العامّة للتقويم والامتحانات بالوزارة.

وأكّد الأستاذ أحمد حامد على أهميّة مرحلة(القطع والتّرقيم) مطالباً المعلّمين، والمعلّمات، التّعامل معها بالجدّيّة المطلوبة باعتبارها المرحلة التي تنبني عليها بقية مراحل تصحيح الامتحانات موضحا إنّ الوزارة حرصت على اختيار(50)معلّماً ومعلّمة، من المعلْمين المتمرسين والمميزين، و نّ عملية القطع ستستمر بالتّزامن مع عملية التّصحيح ومن ثم الرْصد.

وتقدّم وزير التّربية والتّوجيه بالشكر لوالي ولاية نهر النيل لدعمه ومتابعته لكل مراحل الامتحانات، كما شكر وزارة المالية بالولاية لتنسيقها وتفاعلها مع الوزارة في توفير التمويل اللازم للامتحانات.

وحيا كذلك الجهود المقدّرة للمعلّمين، والمعلّمات لدورهم في إنجاح امتحانات الشّهادة الابتدائيّة وثمْن الدور الكبير للإدارة العامْة للتقويم والامتحانات، وللهيئة النّقابيّة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلّمين بالولاية لتواصلهم مع الوزارة وتعاونهم في تهيئة السْكن واستقبال المعلّمين، معرباً عن أمله بأن تكلل كل الجهود بالنجاح.

سونا