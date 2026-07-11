انعقاد الامتحان التجريبي لنيل درجة الدكتوراة السريرية في الطب الباطني بمستشفى مدني

نظم إختصاصيو الطب الباطني بمستشفي مدني التعليمي بالتعاون مع المجلس السوداني للتخصصات الطبية اليوم بمستشفى مدني التعليمي الإمتحان التجريبي للأطباء الجالسين لنيل درجة الدكتوراة السريرية في تخصص الطب الباطني وذلك في إطار الاستعدادات للإمتحان النهائي خلال يوليو الجاري .

حيث رحب الدكتور عبد الله عبد الكريم جبريل، رئيس مجلس الطب الباطني بالمجلس السوداني للتخصصات الطبية بإنعقاد الإمتحان بمدني، مؤكداً أن إستضافة الولاية لهذا الحدث العلمي تعكس عودة الأمن والإستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الأنشطة الأكاديمية والتدريبية.

وأشار إلى أن عدد الأطباء الجالسين للإمتحان التجريبي (140) طبيباً مبيناً أن هذا الإمتحان يمثل مرحلة تمهيدية تسبق الإمتحان النهائي الذي سيُعقد بولاية الخرطوم .

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