وزير الزراعة والري يتفقد مشروع دلتا طوكر الزراعي

​قام وزير الزراعة والري البروفسير عصمت قرشي بزيارة ميدانية إلى مشروع دلتا طوكر الزراعي بولاية البحر الأحمر، برفقة والي الولاية الفريق ركن مصطفى محمد نور، والوفد المرافق له، للوقوف على سير العمل والاستعدادات للموسم الزراعي.

وفي تصريح عقب الزيارة، أكد الوزير التزام الوزارة بتأمين خطة الري ، مشيرًا إلى استمرار تواجد الآليات وطواقم الري بالمنطقة.

وأوضح الوزير أنه تم مناقشة هيكلة إدارة جديدة للمشروع، ووضع رؤية استراتيجية لتطويره، مشيدًا بالدعم والتنسيق القائم مع مزارعي طوكر.

وأضاف الوزير: “ناقشنا في الاجتماع التأسيس للموسم الزراعي الصيفي، بما في ذلك جوانب التمويل، الإرشاد، والتأمين كما وضعنا رؤية واضحة لحل قضية ‘المسكيت’ التي تؤرق المشروع، مؤكدًا أن طوكر تحظى باهتمام الحكومة الاتحادية والشركاء”.

من جانبه، أعرب الفريق ركن مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، عن ترحيبه بهذه الزيارة، لافتًا إلى أنها بدأت بالوقوف الميداني على خطة الري التي لاقت إشادة من المزارعين.

وأوضح الوالي أن الاجتماع الموسع الذي ضم الوزير والإدارات المعنية وممثلي المزارعين قد نجح في وضع حلول جذرية لمعظم المشاكل والتحديات التي تواجه المشروع، مع الالتزام التام بمعالجة ما تبقى منها في القريب العاجل لضمان نهضة المشروع في الفترة المقبلة.

وأكد الوالي توافق الجهود على خطة تطوير المشروع، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات ملموسة في حماية المدينة من الفيضانات وإعداد خطة الري، مع استمرار تواجد الآليات والكوادر الفنية لضمان استقرار ونجاح الموسم الزراعي الصيفي 2026-2027.

الجدير بالذكر بأن الزيارة الميدانية لوزير الزراعة والري بمعية والي البحر الأحمر بحضور الإدارات الأهلية بالمنطقة وأعيان المنطقة والشباب والجهات ذات الصلة بمشروع دلتا طوكر، وجدت إشادة وإستحسان ورضا من قبل المزارعين.

سونا