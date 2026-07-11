وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يتفقد مستشفى القولد

وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح على سير الخدمات العلاجية بمستشفى القولد ومركز غسيل الكلى بالولاية الشمالية معلناً استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي فيما قدم ديوان الزكاة دعماً للمستشفى تمثل في عدد (50) مرتبة للمرضى إلى جانب مساهمة مالية للمساعدة في استقرار الخدمات الطبية.

وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أن مستشفى القولد يحظى بتغطية كاملة عبر التأمين الصحي مشيراً إلى أن ديوان الزكاة يقدم دعماً شهرياً للمستشفى يبلغ (95) مليون جنيه للإسهام في تطوير الخدمات الصحية، داعياً إلى تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة تحديات تشغيل المرافق الصحية في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة .

واوضح الأمين العام لديوان الزكاة د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي أن الديوان يولي العلاج اهتماماً خاصاً باعتباره أحد المصارف الشرعية للزكاة، مبيناً أن الديوان يقدم دعماً منتظماً لمستشفى القولد إلى جانب تغطية التأمين الصحي لأكثر من (60) ألف أسرة فقيرة مؤكداً استمرار الديوان في دعم مراكز غسيل الكلى والمؤسسات الصحية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتعزيز استقرار الخدمات العلاجية.

سونا