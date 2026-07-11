وزير الإنتاج المفوض بالجزيرة تتفقد مشروع اصبعيات للأسماك

قامت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض يرافقها الأستاذ عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي (WFP) والبروفيسور عماد الدين علي بابكر المنسق الوطني لبرنامج إنتاج القمح الطارئ صباح اليوم بزيارة تفقدية لمشروع اصبعيات الأسماك بمنطقة القصيرة بمحلية جنوب الجزيرة .

حيث وقفت والوفد المرافق لها على الدمار والتخريب الذي أحدثته مليشيا أسرة دقلو الإرهابية في المشروع وتنسيق الجهود مع شركاء الإنتاج لإعادة تأهيل وإعمار مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني .

حيث أوضحت الوزير المفوض ان مشروع اصبعيات الأسماك بالقصيرة يعتبر من المشاريع الرائدة في مجال إنتاج الأسماك مؤكدة عزم وزارتها بالتعاون مع الشركاء إعادة المشروع ليصبح واحد من الروافد المهمة في توفير الأسماك للمواطنيين مشيدة في هذا الصدد بالتعاون الكبير بين برنامج الأغذية العالمي والوزارة والذي أثمر عن جملة من المشاريع الداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين الغذاء .

من جانبة أوضح المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي أن زيارتهم للولاية تأتي بغرض مساندة المنتجين في القطاع الزراعي والوقوف علي المشروعات التي تحتاج لإعادة تأهيلها وإعمارها مؤكداً التعاون التام مع وزارة الإنتاج لتنفيذ عدد من المشروعات في الفترة المقبلة .

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