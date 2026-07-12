إجراء 80 – 100 عملية بمركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي بمدني شهريا

أكد دكتور صلاح الدين دفع الله الصديق إستشاري الباطنية والجهاز الهضمي بمركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي أن المركز يقدم خدمات نوعية متقدمة ومجانية في مجال المناظير والتدخلات الدقيقة، مشيراً إلى أن جميع التخصصات الدقيقة والتدخلات المتخصصة أصبحت متوفرة بولاية الجزيرة .

وأوضح دفع الله في تصريح أن المركز يقدم خدمات متميزة تعد النادرة على مستوى السودان من بينها منظار القنوات المرارية وتركيب الدعامات للقنوات المرارية والمرئ وإزالة الحصوات من القنوات المرارية وذلك ضمن برنامج العلاج المجاني الذي تتكفل به وزارة الصحة الإتحادية .

مشيراً إلى أن مركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي يستقبل المرضى من مختلف ولايات السودان، وينفذ 80 – 100 عملية شهرياً مما أسهم بصورة كبيرة في تخفيف معاناة المرضى وتقليل كلفة العلاج .

ودعا وزارة الصحة الإتحادية بمواصلة دعم التخصصات الدقيقة والعلاج المجاني بالمركز حتى يتمكن من تقديم خدماته لأكبر عدد من المواطنين خاصة في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد .

من جانبه أشاد دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض بالخدمات المتميزة التي يقدمها مركز الجزيرة لمناظير الجهاز الهضمي مؤكداً أن المركز يمثل إضافة حقيقية للقطاع الصحي بالولاية ويسهم في توفير خدمات تخصصية متقدمة للمواطنين من داخل وخارج ولاية الجزيرة .

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