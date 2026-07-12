رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الأمل ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس وأعضاء حكومة الأمل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء والانجازات في خدمة دولة قطر وشعبها .

رئيس الوزراء واعضاء حكومته إذ ينعون الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنما ينعون للأمة العربية والإسلامية قائدا شجاعا من قادتها الذين كان لهم دورا بارزا في إرساء دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة ، بجانب إسهاماته الكبيرة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول العربية والإسلامية. فضلا عن أدواره المشهودة في مجال العمل الانساني.

رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الأمل يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

سونا