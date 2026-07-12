والي الجزيرة يرحب بترفيع كلية ودمدني الطبية لجامعة

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من كلية ودمدني الطبية برئاسة البروفيسور عبدالله عبد الكريم عميد كلية الطب دعمه ومساندته لترفيع الكلية إلى جامعة ودمدني .

وعبر عن إشادته بخريجي الكلية مؤكداً أنهم (سدوا سوق العمل ولهم بصمات واضحة في مختلف المجالات) .

من جانبه أعلن رئيس الوفد إنتظام الدراسة بالجامعة ودعا الوالي لتشريف افتتاح معرض الكتاب بالجامعة في الفترة من 22 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل بمباني الجامعة الذي ينفذ بالشراكة مع شركة نيو لينك المصرية وعدد من المكتبات بالولاية .

وأوضح أن المعرض يهدف لتوفير المراجع وتأهيل المكتبات بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب .

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