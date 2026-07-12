الرعاية بشمال دارفور : حصر وتسجيل نازحي الولاية بالخرطوم لإنشاء قاعدة بيانات للمساعدات المستقبلية

أكدت المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، د. بدور آدم محمد، أن عمليات حصر وتسجيل نازحي شمال دارفور المتواجدين بولاية الخرطوم هو برنامج حكومي نفذته الوزارة بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات للمساعدات المستقبلية.

وقالت اليوم إن اللجنة العليا التي شكلها الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ معتصم جماع آدم، لحصر نازحي الولاية والمكونة من 10 أفراد من الجهات المعنية، أجازت استمارة موحدة للحصر وتم ضمنها إدراج رقم حساب ولي أمر الأسرة تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والمعاملات المصرفية لمواكبة متطلبات المرحلة، بجانب حصر الأسر التي لا تملك حساباً تمهيداً لأي تدخلات لاحقة.

وأوضحت أن الحصر يمثل مرحلة أولية لجمع البيانات وبناء قاعدة معلومات تساعد الحكومة والشركاء والمانحين في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات لنازحي الولاية مشددة على أنه حتى الآن لم تلتزم أي جهة مانحة بتقديم دعم مباشر عقب اكتمال عمليات الحصر والتسجيل، وأن دور المؤسسات الحكومية يقتصر على التنسيق والإشراف الفني فقط.

ولفتت إلى أن الدعومات النقدية كانت ولا تزال تُصرف مباشرة بين الجهات المانحة والمستفيدين عبر البرامج القائمة مثل “ثمرات” والدعم النقدي المباشر ومساعدات برنامج الأغذية العالمي، وليس عبر لجنة الحصر، مشيرة إلى أن عمليات الحصر والتسجيل اكتملت عبر 9 مراكز بمحليات ولاية الخرطوم بواسطة فرق متخصصة وبإشراف منظمين وقوات نظامية، وتمت تعبئة الاستمارات بأرقام متسلسلة وتسليمها بتقارير يومية لضمان الشفافية.

وأعلنت عن عزم حكومة الولاية تعميم البرنامج ليشمل نازحي شمال دارفور في بقية ولايات السودان لاحقاً، مؤكدة أن أبواب الوزارة ستظل مشرعة للتواصل مع المواطنين للرد على الاستفسارات وتوضيح الحقائق.

وناشدت د. بدور المواطنين التحلي بالتفكير الإيجابي وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشكيك في عمليات الحصر والتسجيل، خاصة ما يتعلق بأرقام حسابات أرباب الأسر.

ودعت إلى الاستفادة من الدروس والابتلاءات التي مرت بها البلاد بصفة عامة وولاية شمال دارفور على وجه الخصوص بسبب الحرب، مؤكدة ضرورة التكاتف والعمل المشترك من أجل تقديم الخدمات لأهلنا النازحين.

واختتمت د. بدور تصريحها بالدعاء للمولى عز وجل بتمكين القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية لتحرير مدينة الفاشر وكل مدن دارفور من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية حتى يعود النازحون واللاجئون إلى مناطقهم.

وترحمت على أرواح الشهداء، وتمنت عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة الحميدة للمفقودين.

سونا