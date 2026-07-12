إجازة قانون دعم الهيئات الشبابية والرياضية بالنيل الأبيض

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض ، في اجتماعه الدوري الأخير برئاسة الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي الولاية، قانون دعم الهيئات الشبابية والرياضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل الشبابي والرياضي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ برامجه وأنشطته .

وأكد الأستاذ عزالدين البلولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية النيل الأبيض ، في تصريح أن إجازة القانون تمثل نقلة نوعية في دعم قطاعي الشباب والرياضة لما يوفره من إطار قانوني يضمن استدامة تمويل الهيئات والبرامج والأنشطة المختلفة .

وأضاف البلولة أن القانون سيمكن المجلس من تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج الشبابية والرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة بالإضافة لدعم الاتحادات والأندية والهيئات الشبابية وتنمية قدرات الشباب، ورعاية المواهب ، وتعزيز الأنشطة الرياضية بمختلف محليات الولاية .

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