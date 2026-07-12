مدير وزارة الإنتاج بالجزيرة تتفقد مشروع ألبان بركات

وقفت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدى تفقدها اليوم جمعية ألبان الجزيرة ببركات برفقة المهندس إبراهيم مصطفي محافظ مشروع الجزيرة والأستاذ عبد الله الوردات المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، على المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل مشروع ألبان بركات والسبل الكفيلة لمعالجتها بالتنسيق مع برنامج الاغذية العالمي .

حيث عبرت الوزير المفوض عن إشادتها بالدور الكبير الذي يقوم به برنامج الاغذية العالمي ودعمه المستمر لتطوير القطاع الزراعي بشقية النباني والحيواني وتقديم الإسناد للمنتجين .

هذا وقد تم الإتفاق على تقديم العون اللازم للجمعية لإعادة تشغيلها للإسهام في تعزيز الإكتفاء الذاتي من الألبان ومشتقاتها لمواطني ولاية الجزيرة .

سونا