بعد إقالة «ثياو».. الكشف عن أبرز المرشحين لتدريب منتخب السنغال

كشفت تقارير صحفية، عن أبرز المرشحين لخلافة بابي ثياو، المدير الفني السابق لأسود التيرانجا في تدريب منتخب السنغال.

وأعلن الاتحاد السنغالي، إقالة بابي ثياو من منصبه كمدير فني لأسود التيرانجا، في أعقاب الخروج من دور الـ32 لكأس العالم 2026..

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن اسم “فييرا” بين المرشحين الأوفر حظًا لتولي قيادة أسود التيرانجا.

ولفت التقرير، إلى أن فييرا المولود في العاصمة السنغالية داكار، يحظى بتقدير كبير داخل البلاد، كما أنه ساهم في إنشاء أكاديمية “ديامبار”، إحدى أبرز مراكز تكوين اللاعبين في السنغال.

وأضاف التقرير، أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد السنغالي اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لحسم ملف المدرب الجديد.

الفرق السابقة

وسبق أن تولى فييرا تدريب عدة فرق مثل، نيويورك سيتي، ونيس، وستراسبورج، وكريستال بالاس، وجنوى.

صدى البلد