الزمالك يستفسر من كاف عن موعد وصول دفعة مكافأة الكونفدرالية

استفسر مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم بالاتحاد الأفريقي كرة القدم “كاف” عن موعد وصول الدفعة المتبقية من مكافأة وصافة الكونفدرالية الأفريقية، والتى خسرها الأبيض أمام اتحاد العاصمة الجزائرى.

الزمالك يستفسر عن موعد الدفعة الثانية

ويتابع الزمالك بشكل مستمر مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لمعرفة موعد وصول الدفعة المتبقية، فى ظل حاجة النادي إلى سيولة مالية خلال الفترة الحالية للمساهمة فى حل الأزمة المالية التي يمر بها النادى

الزمالك يتسلم 400 ألف دولار

وسبق وتسلم الزمالك الدفعة الأولى بقيمة 400 ألف دولار من إجمالي مليون دولار مكافأة صاحب المركز الثانى ببطولة الكونفدرالية ، على أن يتسلم الدفعة الثانية والتى تبلغ 600 ألف دولار، من كاف.

وتوج اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، بعدما انتهى مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، حيث خسر الزمالك لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة في لقاء العودة.

اليوم السابع