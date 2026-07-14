ترتيب هدافي كأس العالم 2026 قبل نصف النهائي.. مبابي بالصدارة.. إنفوجراف

حافظ النجم الفرنسي كيليان مبابي على صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026، عقب إسدال الستار على منافسات الدور ربع النهائي، فى ظل استمرار المنافسة القوية على لقب هداف البطولة مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، إلى جانب دخول الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام بقوة فى سباق الجائزة.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، متساويًا في عدد الأهداف مع ليونيل ميسي، إلا أن المهاجم الفرنسي يحتفظ بالمركز الأول بفضل تفوقه فى عدد التمريرات الحاسمة، بعدما نجح فى صناعة 3 أهداف خلال مشوار منتخب فرنسا فى البطولة، مقابل تمريرتين حاسمتين لميسي.

صراع ناري على لقب هداف كأس العالم 2026

وعزز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين رصيده من التمريرات الحاسمة بعدما صنع هدفًا لزميله أليكسيس ماك أليستر خلال مواجهة الأرجنتين أمام سويسرا في الدور ربع النهائي، ليواصل الضغط على مبابي في سباق صدارة هدافي المونديال.

ووفقًا للائحة بطولة كأس العالم 2026، فإنه في حال تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة، يتم الاحتكام إلى عدد التمريرات الحاسمة لتحديد ترتيب الهدافين، وهو ما منح كيليان مبابي الأفضلية على ميسي حتى الآن.

وفي المركز الثالث، يأتي النرويجي هالاند برصيد 7 أهداف، بعدما توقف رصيده عقب خروج منتخب النرويج من البطولة إثر خسارته أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، لينتهي مشواره في المنافسة على اللقب مع انتهاء مشاركة منتخب بلاده.

من جانبه، دخل الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام دائرة المنافسة بقوة على جائزة هداف كأس العالم، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 6 أهداف، ليحتلا المركزين الرابع والخامس في جدول ترتيب الهدافين، مستفيدين من تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور نصف النهائي، الأمر الذي يمنحهما فرصة لزيادة رصيدهما التهديفي في المباريات المقبلة.

وتشهد المنافسة على لقب هداف كأس العالم 2026 إثارة كبيرة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، في ظل تقارب الأرقام بين أبرز نجوم المنتخبات المتأهلة، ما يجعل الجولات المقبلة حاسمة في تحديد هوية الفائز بالحذاء الذهبي.

اليوم السابع