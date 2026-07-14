موعد غلق القيد الصيفي وانتهاء موسم الانتقالات لأندية الدوري المصري

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد، حيث تستعد أندية الدوري المصري لخوض منافسات دوري 2026-2027، فى ظل صراع شرس على المراكز المتقدمة.

موعد غلق القيد الصيفي

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة هاني أبو ريدة، أن 15 أغسطس 2026 هو الموعد النهائي لغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ويأتي هذا القرار لرسم ملامح الخارطة الزمنية للميركاتو الصيفي، وإلزام الأندية بإنهاء ملف صفقاتها الجديدة وقوائمها النهائية قبل هذا الموعد، بما يضمن تنظيم المسابقات المحلية ومنح الأجهزة الفنية فرصة كافية للتحضير الفني والبدني قبل بدء منافسات الموسم المقبل.

جدول مواعيد تسجيل القوائم والصفقات

وكانت عملية القيد الصيفي قد انطلقت رسمياً فى 21 يونيو الماضي لاستقبال طلبات الأندية، حيث نصت اللائحة المعتمدة على تخصيص الفترة من بداية الفتح وحتى 16 يوليو 2026 لتسجيل القوائم الأولى التي تشمل اللاعبين المستمرين وأصحاب العقود السارية.

وفور اعتماد تلك القوائم، بدأت الأندية في قيد تعاقداتها الجديدة وإضافة الصفقات الصيفية إلى قوائمها، على أن تتواصل هذه الإجراءات بشكل منتظم حتى الوصول إلى موعد الإغلاق الرسمي والنهائي لمنتصف أغسطس المقبل.

اليوم السابع