فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا فى قمة أوروبية بنصف نهائي كأس العالم الليلة

قمة أوروبية من نوع خاص يستضيفها ملعب دالاس فى العاشرة مساء اليوم بين منتخبي فرنسا وإسبانيا فى نصف نهائي كأس العالم 2026، فى لقاء يجمع اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين فى البطولة.

حكم مباراة فرنسا وإسبانيا

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، بينما سيكون السويدي غلين نيبرغ حكمًا رابعًا.

إسبانيا عقدة فرنسا

وتأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي بعدما تغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي، مواصلًا عروضه القوية في البطولة، وتؤكد الأرقام قوة المنتخب الإسباني في مباريات نصف النهائي بالبطولات الرسمية، إذ خاض 12 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات، بينما تلقى هزيمتين فقط، أمام الولايات المتحدة فى كأس القارات 2009، وإيطاليا فى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020.

ولم تتوقف أرقام “لا روخا” عند هذا الحد، حيث تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية بكأس العالم فى 8 من آخر 10 مباريات نصف نهائي خاضها في مختلف البطولات الكبرى، وهو سجل يؤكد تفوق المنتخب الإسباني عندما تشتد المنافسة وتقترب لحظات الحسم.

مشوار إسبانيا فى كأس العالم

بدأ المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق الفوز على السعودية 4-0 ثم أوروجواي 1-0، ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وفي دور الـ32 تفوق “لا روخا” على النمسا بثلاثية نظيفة، ثم أقصى البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم قمة ربع النهائي أمام بلجيكا بنتيجة (2-1)، ليضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

إحصائيات منتخب فرنسا

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا ناريًا مع إسبانيا في صراع التأهل إلى نهائي مونديال 2026، ويسعى المنتخب الفرنسي إلى إنهاء عقدته أمام إسبانيا، بعدما خسر آخر مباراتين جمعتهما في نصف نهائي البطولات الرسمية، وجاءت الخسارة الأولى بنتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى بنتيجة 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وكشفت الإحصائيات أن منتخب فرنسا كان قد حقق 9 انتصارات متتالية في مباريات نصف النهائي بالبطولات الرسمية، قبل أن يوقف المنتخب الإسباني هذه السلسلة بفوزين متتاليين، ليجدد المنتخبان صراعهما في نصف نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بالنسبة لـ”الديوك” ورغبة إسبانية في مواصلة التفوق.

مشوار فرنسا فى كأس العالم

وقدم المنتخب الفرنسي مشوارًا مثاليًا في البطولة، بعدما تصدر مجموعته بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1)، وفي الأدوار الإقصائية واصل منتخب “الديوك” تألقه، فافتتح مشواره بالفوز على السويد (3-0) في دور الـ32، ثم تخطى باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة (2-0)، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي دون أي تعثر.

اليوم السابع