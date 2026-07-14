بيلينجهام وكين يكتبان التاريخ مع إنجلترا فى كأس العالم 2026

واصل الثنائي الإنجليزي جود بيلينجهام وهاري كين تألقهما اللافت في بطولة كأس العالم 2026، بعدما رفع كل منهما رصيده إلى 6 أهداف، ليحققا رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في سجلات المونديال.

وبات بيلينجهام وكين أول ثنائي من منتخب واحد ينجح في تسجيل 6 أهداف أو أكثر لكل لاعب خلال نسخة واحدة من كأس العالم، في إنجاز يعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها منتخب إنجلترا خلال مشواره في البطولة.

ولعب النجمان دورًا محوريًا في قيادة “الأسود الثلاثة” إلى الدور نصف النهائي، بعدما سجلا أهدافًا حاسمة في الأدوار الإقصائية، ليواصلا تقديم مستويات استثنائية جعلتهما بين أبرز نجوم مونديال 2026.

ولم يقتصر تألق المنتخب الإنجليزي على الأرقام الفردية، إذ واصل كتابة التاريخ بتحقيق انتصار جديد بعد التأخر في النتيجة، ليؤكد شخصيته القوية وقدرته على حسم المواجهات الكبرى.

ويضرب منتخب إنجلترا موعدًا مرتقبًا مع نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم، حيث يطمح إلى بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة في بطولة كبرى خلال آخر سبع سنوات، على أن يلتقي الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا في نهائي المونديال المقرر إقامته يوم 19 يوليو.

اليوم السابع