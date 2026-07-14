كباكا يضمن قيده فى قائمة الأهلي بالموسم الجديد

استقر مسئولو النادي الأهلي على قيد أحمد خالد كباكا لاعب وسط الفريق فى قائمة الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته إلى نادي زد الموسم الماضي.

وظهر كباكا بمستويات رائعة مع زد الموسم الماضي، وهو ما دفع الأهلي إلى طلب عودته ورفض تسويقه من جديد، وطلب قيده فى قائمة الموسم الجديد.

الأهلي يواصل الاستعداد للموسم الجديد

ويواصل الأهلي تدريباته التحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي بدأ فى تنفيذ برنامجه الخاص لتجهيز اللاعبين على المستويين البدني والفني.

ويحرص الجهاز الفني، خلال المرحلة الحالية، على بناء قاعدة بدنية قوية للاعبين، إلى جانب تعريفهم بالأفكار الخططية والطريقة التي يرغب عموتة فى الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية

وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بالجانب البدني، من خلال مجموعة من التدريبات التى تستهدف رفع معدلات اللياقة والوصول باللاعبين إلى أفضل حالة قبل خوض المنافسات الرسمية.

وبعد الفقرات البدنية، يركز الجهاز الفني على تنفيذ تدريبات فنية وتكتيكية، بهدف تطبيق بعض الجمل الخاصة بأسلوب اللعب الجديد، مع توجيه اللاعبين بشكل مستمر حول الأدوار المطلوبة داخل الملعب.

اليوم السابع