إدارة المياه والسدود بالقضارف تنفذ عدد من مشروعات المياه

كشف المهندس عبدالمنعم الضو مدير إدارة المياه والسدود بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية القضارف عن استكمال انشاء ستة حفائر لتخزين المياه بجانب إعادة تأهيل سد السبعات الترابي ليسهم في تحويل المياه لعدد أربعة حفائر في منطقة قرى السبعات .

وقال عبدالمنعم في تصريح إن إدارته ركزت هذا العام على المناطق الأكثر تأثرا بقلة المياه وذلك من أجل توفير المياه النقية والآمنة للانسان والحيوان على حد سواء.

مشيرا إلى استكمال العمل في حفائر قرى العمارة وودالناير بمحلية وسط القضارف بجانب عدد ثلاثة حفائر بمنطقة القدمبلية عبر شركات ولائية مؤهلة تتسع لآلاف الأمتار المكعبة من المياه.

كما أكد المهندس عبدالمنعم صيانة وتأهيل أكثر من خمسة عشر حفيرا بأنحاء الولاية المختلفة بجانب إزالة الاطماء عن عدد من السدود بالولاية من أجل المحافظة عليها من الانهيار فضلا عن زيادة المخزون الجوفي للآبار حول السدود.

سونا