سياسية

إدارة المياه والسدود بالقضارف تنفذ عدد من مشروعات المياه

2026/07/15
FB IMG 1784122656820

كشف المهندس عبدالمنعم الضو مدير إدارة المياه والسدود بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية القضارف عن استكمال انشاء ستة حفائر لتخزين المياه بجانب إعادة تأهيل سد السبعات الترابي ليسهم في تحويل المياه لعدد أربعة حفائر في منطقة قرى السبعات .
وقال عبدالمنعم في تصريح إن إدارته ركزت هذا العام على المناطق الأكثر تأثرا بقلة المياه وذلك من أجل توفير المياه النقية والآمنة للانسان والحيوان على حد سواء.
مشيرا إلى استكمال العمل في حفائر قرى العمارة وودالناير بمحلية وسط القضارف بجانب عدد ثلاثة حفائر بمنطقة القدمبلية عبر شركات ولائية مؤهلة تتسع لآلاف الأمتار المكعبة من المياه.
كما أكد المهندس عبدالمنعم صيانة وتأهيل أكثر من خمسة عشر حفيرا بأنحاء الولاية المختلفة بجانب إزالة الاطماء عن عدد من السدود بالولاية من أجل المحافظة عليها من الانهيار فضلا عن زيادة المخزون الجوفي للآبار حول السدود.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/07/15