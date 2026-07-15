تقييم أداء مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية والتغذوية للمجتمعات الهشة بسنار

ناقش اجتماع المراجعة الدورية للربع الثالث لمشروع توفير خدمات الرعاية الصحية والتغذوية المتكاملة للمجتمعات الهشة بولاية سنار اليوم والذي تنفذه منظمة الرعاية الصحية الشاملة (بانكير) بالتنسيق مع وزارة الصحة وبدعم من البنك الدولي، ناقش التقدم المحرز خلال الربع الثالث من تنفيذ المشروع.

وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية المناوب دكتور عوض الطيب أحمد الحاج ووفد رفيع المستوى من اليونسيف.

واستعرض الاجتماع التقارير الفنية ومؤشرات الأداء الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات التغذية العلاجية والوقائية وبرامج صحة الأم والطفل بالإضافة إلى جهود تعزيز قدرات الكوادر الصحية بالمرافق المستهدفة.

كما تناول أبرز التحديات التي واجهت سير العمل خلال الفترة الماضية والسبل الكفيلة بمعالجتها.

واوضحت مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة فاطمة محمد عبد الحليم إن مشروع شير حقق التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى وجود 20 مركزا يقدم خدمات صحية بجودة ممتازة، مبينة الحاجة إلى الطاقة البديلة والأجهزة والمعدات لتسيير عمل المراكز.

من جهته ثمن المدير التنفيذي لمحلية سنار عبد الله عطا المنان الشراكة بين منظمة بانكير ووزارة الصحة ومنظمة اليونسيف والمحلية في تقديم الخدمات الصحية عبر المراكز.

وأكد مدير منظمة بانكير محمد حمودة الإمام أن الاجتماع يأتي لتقييم الأداء الخاص بتنفيذ الأنشطة الصحية والإستجابة لحالات الطوارئ والمنفذ بتمويل من البنك الدولي بالشراكة مع منظمة اليونسيف.

فيما قال المدير القطري لمنظمة اليونسيف صابر موسى بخيت إن من استراتيجية المنظمة دعم النظام الصحي في السودان.

كما أشاد مدير القطاع الأوسط بمنظمة اليونسيف دكتور خالد محمد موسى بالشراكة الكبيرة بين وزارة الصحة ومنظمة بانكير.

سونا