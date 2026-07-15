بدء تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل للعام 2026

بدأت بمدينة الدّامر اليوم عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية، بولاية نهر النيل للعام 2026، وذلك وبمشاركة (253) معلّماً ومعلّمة.

وأشاد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل الوزير المُكَلّف بالجهود الكبيرة التي بذلها المعلّمون، والمعلّمات، خلال العام الدراسي المنصرم، في ظل ظروف استثنائية شهدتها البلاد وساهمت هذه الجهود في إكمال العام الدراسي وفقاً للتقويم الدراسي المخطط له.

وتقدّم وزير التربية والتوجيه بالشكر والتقدير للدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، والي ولاية نهر النيل لاهتمامه واستجابته لكل مطالب التعليم في المحاور المختلفة، كما شكر وزارة المالية بالولاية لالتزامها بتمويل كل مراحل الامتحانات، وأرسل رسالة اطمئنان لكل الذين عملوا في مراحل الامتحانات بأن حقوقهم ستتنزل تباعاً وفقاً للنْظام المالي المتبع.

وشكر وزير التربية والتوجيه كذلك اتحاد عمال الولاية، والهيئة النقابية لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية، مؤكداً بأنّهم يمثلون الذْراع الأيمن للوزارة في كل البرامج التربوية، والتعليمية، وثمّن الجهود المقدرة للعاملين بإدارة الامتحانات بالوزارة.

وأكد وزير التربية والتوجيه أن عملية التصحيح تمثل مرحلة الحصاد لعمل المعلمين واجتهاد التلاميذ مطالباً المعلمين والمعلمات بأن تكون قلوبهم مع التلاميذ، والتلميذات، من دون تهاون أو إخلال وتقدير الظروف والضغوطات النفسية، والاقتصادية، وماصاحب الامتحانات من عوامل مناخية، وقطوعات للكهرباء، مؤكّداً أن ولاية نهر النيل عُرفت بالجودة والنزاهة في نتائج الامتحانات.

وكشف الأستاذ أحمد حامد عن ترتيبات الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد مبكراً، مشيراً إلى وصول الدفعة الأولى من الإجلاس الذي تبرعت به الشركة السودانية للموارد المعدنية، إلى جانب الترتيبات التي تمّت مع شركة جياد عبر صندوق التنمية المحلّية بالولاية لتصنيع الإجلاس، والاتفاق مع وزارة المالية بالولاية لتكملة العجز في الكتاب المدرسي، ووظائف المعلمين.

من جانبه وصف الأستاذ عيسى محمد عيسى، رئيس اتحاد عمال ولاية نهر النيل، عملية التصحيح بالتحدي الكبير، وكشف عن جهود الاتحاد لتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين، مشيراً في هذا الصدد إلى الترتيبات الجارية لتوفير سلة الشتاء العاملين، إلى جانب برامج الزواج الجماعي والعديد من البشريات القادمة للعاملين بالولاية.

وطالب الأستاذ عبد الرحيم العبيد الفكي مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية نهر النيل، المعلمين والمعلمات بمراعاة الدقة وروح التعاون والأمانة للحفاظ على حقوق التلاميذ وجهود أسرهم الكريمة.

وفي كلمته عن الهيئة النقابيّة لعمال التعليم، والاتحاد المهني للمعلمين بالولاية، كشف الأستاذ عبد العزيز محمد محمد بلة رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بالولاية، عن التقدم الملحوظ في عمليات الترقيات، وإزالة التشوهات ومفارقات الأجور، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجنة المختصة وتواصلها مع المركز لإنزال الزيادة المقررة للمرتبات بواقع (120) ألف جنيه، إلى جانب ترتيبات الاتحاد المهني للمعلمين لإنفاذ الدورات التدريبية للمعلمين.

سونا